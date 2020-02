Briljant, Domino Day keert terug! Maar wie vervangt Hansie Hansie?

Het is dat het te vroeg is voor een 1 aprilgrap, anders had ik het niet geloofd: Domino Day komt na elf jaar terug. Domino Day! In november pas, dus het is nog even geduld oefenen, maar beter kan eigenlijk niet. Zo worden wij arme tv-kijkers, die graag van hype naar hype zwieren, mooi het hele jaar doorgeholpen.



Niks zwart gat als straks de laatste snipper confetti bij het Eurovisie Songfestival is opgeveegd. We kunnen meteen vol door met speculeren wie de avond mag presenteren. Omdat RTL het evenement bij concurrent SBS heeft weggekaapt, zal ‘Hansie Hansie’ Kraay helaas buiten de boot vallen. Beau natuurlijk. Die heeft er precies de goede toon voor. ,,Heb je geniest en is er nu een heel veld omgevallen? Dat mééééén je toch niet? Wat een drááámááá!’’



Misschien Loretta Schrijver die natuurlijk met alle deelnemers wil knuffelen en alle stress weglacht. Of toch gewoon Chantal? Nee, niet die van Marrried at First Sight – Janzen natuurlijk. Die spreekt sinds haar kortstondige carrière bij onze oosterburen bovendien vloeiend Duits. Wat handig is omdat het evenement vast net als elf jaar geleden op grote belangstelling vanuit die hoek kan rekenen.