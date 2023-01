Briljante galerijronde: wie o wie herkent deze bebaarde BN’ers?

Kandidaat

Na twintig seizoenen De slimste mens zou je verwachten dat de kandidaten inmiddels de spelregels kennen. Dat je ‘pas’ moet roepen als je het antwoord niet weet (Cindy Hoetmer: ‘uh ja hoooi’, ‘nee’, ‘geen idee’) en alleen je tijd moet laten zakken als de tegenstander al aan de beurt is geweest (hè, Sarah Neutkens). Buiten dat mis ik dit seizoen het fanatisme waarmee oud-winnaars Angela de Jong en Lisa Loeb speelden. Cindy zat erbij als een zak aardappels. En ook bij Manuel Venderbos was geen zweetdruppeltje te bekennen. Waarom heeft hij niet een paar oefenpotjes tegen Angela gedaan, die hij nota bene wekelijks ziet voor de opname van de AD Mediapodcast? Zelfs Paul Jansen, hoofdredacteur van de Telegraaf, schakelde vooraf Angela’s hulp in. Toch was Manuel niet onvoorbereid, betwist hij bij navraag. Hij speelde De Slimste Mens- app en bestudeerde oude afleveringen. ,,Ik ben nog steeds ziek van mijn uitschakeling,” vertelde hij. Waar hij overigens niet op voorbereid was, waren de hondenliefhebbers die hem doodsbedreigingen stuurden toen hij in de uitzending zijn ‘grafhekel’ uitsprak over viervoeters. In één van de haatberichten stond: ‘Ik laat mijn pitbull op jou los.’ Wauw, dat is óók fanatisme. Maar dan van het verkeerde soort.

Galerij

Maartens momentje

Acht jaar geleden werd ik voor een zomerserie in deze krant drie weken op pad gestuurd met een volkswagenbusje uit 1969. ‘Ga élke dag naar een feestje en schrijf daar een zomerse reportage over’ luidde de opdracht. Mijn collega Carla en ik trokken een fles wijn open. We zagen onszelf al langs de kust van Frankrijk toeren, nonchalant het ‘hang loose-gebaar’ (duim en pink in de lucht) makend naar zongebruinde surfers. In werkelijkheid ging de oude bus in de eerste week stuk en aten we droge kaakjes als avondeten. We strandden op een ingedutte familiecamping waar een barbecue met de buren ons wildste feestje was. Die herinnering kwam boven toen Maarten van Rossem deze week uitweidde over de herkomst van ‘hang loose’. Een werknemer van een suikerfabriek zou lang geleden drie vingers hebben verloren in een machine. Omdat hij niet langer in die fabriek kon werken, werd hij conducteur. Elke keer als de machinist wilde vertrekken, zwaaide de man met zijn zijn overgebleven vingers. ‘Alles in orde’ seinde hij. Dit gebaar werd gezien door passagiers en evolueerde tot een algemene groet onder reizigers. Hoogstwaarschijnlijk is dit een broodje aap-verhaal. Maar zoals toehoorder Philip Freriks ook al opmerkte: een goed verhaal moet je nooit doodchecken.