Britain’s Got Talent geeft nooit uitgezonden beelden levensgevaarlijke ontsnappingsact vrij

Tot 22 jaar cel veroordeel­de Joe Exotic krijgt volgens 33 jaar jongere echtgenoot eigen radioshow

14:04 Joseph Allen Maldonado-Passage (57), oftewel Joe Exotic uit de megapopulaire Netflix-documentaire Tiger King over misstanden in Amerikaanse dierenparken, krijgt mogelijk een wekelijks radioprogramma waarin hij mag vertellen over zijn bestaan in een gevangenis in Texas. Dat heeft zijn 33 jaar jongere echtgenoot Dillon verteld in een interview met Metro. Passage werd in 2019 veroordeeld tot een celstraf van 22 jaar wegens extreme dierenmishandeling en het beramen van een huurmoord op zijn aartsrivaal Carole Baskin.