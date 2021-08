Britney Spears belde politie dagen voor 'incident' met werknemer

De 39-jarige zangeres heeft geen aangifte gedaan van diefstal, er zijn ook geen details bekend over een verdachte of mogelijke buit. Ook is niet bekend of de melding van diefstal samenhangt met het vermeende agressieve gedrag van de zangeres tegen de huishoudster

Donderdag werd bekend dat de politie een onderzoek is gestart over een melding van agressief gedrag van de Amerikaanse zangeres tegen een van haar werknemers. De vrouw, van wie de identiteit niet bekend is, claimt dat Spears maandag agressief werd tijdens een woordenwisseling over de hond in het huis van Spears in Californië. Daarbij zou Spears een telefoon uit de hand van de huishoudster hebben geslagen. De vrouw raakte niet gewond.