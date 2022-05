Britney Spears heeft miskraam gehad: ‘We zijn ons wonderkindje verloren’

‘We moeten helaas mededelen dat we ons wonderkindje vroeg in de zwangerschap hebben verloren’, laat Britney Spears vanavond weten. ‘Het is een verschrikkelijke tijd voor elke ouder’, schrijft ze. Ook vertelt Spears dat zij en haar verloofde Sam Asghari beter nog even hadden kunnen wachten met het aankondigen van de zwangerschap. ‘Onze liefde voor elkaar is onze kracht. We zullen blijven proberen om onze mooie familie uit te breiden’, vervolgt Spears. Ze is dankbaar voor alle steun, maar vraagt ook om privacy ‘in deze moeilijke tijd’.