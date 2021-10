‘Britney Spears wil nooit meer optreden’

Meerdere bronnen hebben aan TMZ laten weten dat het een langgekoesterde wens van Britney is om niet meer het podium op te hoeven en even gas terug te nemen. De zangeres liet eerder dit jaar al weten nooit meer te willen optreden zolang haar vader nog zeggenschap over haar had, maar lijkt die lijn ook door te willen trekken nu hij is afgezet. Spears’ voormalige manager Larry Rudolph, die ontslag nam in juli, liet bij zijn afzwaaien ook al weten dat Britney met pensioen wil gaan en van het leven wil genieten.

Onderdrukt

Britney liet tijdens een van de hoorzittingen dit jaar weten tegen haar wil in een Europese tour in 2018 te hebben gedaan en in de jaren daarvoor 6 dagen per week moest optreden in Las Vegas van haar vader. ,,Het is te vergelijken met wat sekswerkers moeten doen: tegen hun wil in werken terwijl hun paspoort, telefoon en creditcard zijn afgenomen. Dat is wat er met mij in Vegas is gebeurd.”