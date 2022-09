‘Brits hof maakt zich zorgen over ruzies Charles in The Crown’

Koning Charles zou zich zorgen maken over de manier waarop de ruzies tussen hem en wijlen prinses Diana geportretteerd worden in het nieuwe seizoen van The Crown . Dat meldt The Telegraph op basis van ingewijden aan het hof.

Een vriend van Charles zou volgens de krant hebben gezegd dat de Netflix-serie de gebeurtenissen rond het koppel ‘exploiteert’ en dat Netflix er ‘niet voor terugschrikt om de reputaties van mensen door het slijk te halen’. De populariteit van Charles is weer toegenomen sinds hij de troon overnam van zijn moeder, de overleden koningin Elizabeth. Maar met de komst van het nieuwe seizoen van The Crown zouden de Britten weer worden herinnerd aan de periode waarin hij niet populair was, rond de dood van Diana.

Vijfde reeks

De vijfde reeks van de serie is vanaf november te zien op Netflix. In de tien nieuwe afleveringen komen de jaren negentig aan bod, als prins Charles en prinses Diana uit elkaar gaan. Die rollen worden gespeeld door Dominic West en Elizabeth Debicki. Imelda Staunton is voor het eerst te zien als koningin Elizabeth en Jonathan Pryce vertolkt de rol van prins Philip.

Momenteel vinden de opnames van het zesde en laatste seizoen van de populaire dramaserie plaats. Die werden onlangs enkele dagen stilgelegd vanwege het overlijden van koningin Elizabeth.

