Britse acteur Albert Finney (82) overleden

Indringer Late Night weer op vrije voeten, Twan Huys reageert

15:52 De indringer die gisteren de uitzending van RTL Late Night verstoorde, is weer op vrije voeten. Hij blijft wel verdacht. Presentator Twan Huys zegt in gesprek met RTL Boulevard dat hij niet heel erg onder de indruk was. ,,Bij deze jongen kreeg ik niet de indruk dat hij kwaad in de zin had, het zag er op tv akeliger uit dan het was.”