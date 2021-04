Britse buschauffeurs brengen filmklassieker Alien op de planken

Podcast Mogen films als Quo Vadis, Aïda? een gevoelig stuk geschiede­nis hervormen?

16:30 Naast veel lof voor Quo Vadis, Aïda?, de voor een Oscar genomineerde film over de val van Srebrenica, klinkt er ook kritiek. Er zou teveel met de realiteit zijn geknoeid. In deze podcast buigen Gudo en John zich onder meer over de vraag in hoeverre filmmakers die zich beroepen op een gevoelig stuk geschiedenis, de werkelijkheid mogen verdraaien.