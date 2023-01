Britse gitaarvirtuoos Jeff Beck overleden (78), verlegde grenzen van blues, jazz en rock 'n' roll

Beck werd in de jaren zestig bekend door de band The Yardbirds, de groep die ook de start was van de muzikale carrière van Eric Clapton en Jimmy Page. Daarna vormde hij The Jeff Beck Group en Beck, Bogert & Appice om vervolgens solo onder zijn eigen naam door te gaan.

Hoewel Beck minder commercieel succes had dan andere gitaarhelden van zijn generatie, wordt hij gezien als een van de beste gitaristen. Het toonaangevende muziekblad Rolling Stone plaatste Beck op de vijfde plek in zijn top 100 van beste gitaristen. De gitarist won zes Grammy Awards en werd twee keer opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame.