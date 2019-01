Britse hertogin Meghan Markle in april uitgerekend

Meghan was vandaag gehuld in een paarse jurk met een knalrode jas. In de jurk, van het Canadese merk Aritzia, was haar babybuik al goed te zien. De afgelopen maanden werd er vooral veel gespeculeerd over de geboortemaand van het kindje. Het is de eerste keer dat Meghan zelf heeft uitgesproken wanneer de kleine wordt verwacht.



Het lijkt er overigens op dat Meghan heeft geluisterd naar de kritiek die ze kreeg over haar kledingkeuze. De laatste weken schreven Britse en Amerikaanse media meermaals over de vooral donkere kleuren die de hertogin draagt.



Het bezoek aan het Engelse Birkenhead is het eerste dat Harry en Meghan dit jaar samen afleggen. De hertogin was donderdag al aan het werk, toen bezocht ze Smart Works waar ze sinds kort beschermvrouwe van is. In Birkenhead onthullen Harry en Meghan onder meer een standbeeld en gaan ze langs bij verschillende liefdadigheidsorganisaties.