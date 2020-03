Britse prins Charles besmet met coronavirus

Zijn vrouw Camilla, de hertogin van Cornwall, is ook getest maar heeft het virus niet. Het koninklijke koppel is in thuisisolatie in Balmoral Castle in Schotland. De testen werden uitgevoerd door de Britse gezondheidsdienst NHS. ,,Het is niet duidelijk door wie hij is besmet”, staat verder in de verklaring. ,,Hij heeft in de afgelopen weken veel ontmoetingen gehad in het kader van zijn publieke rol.”