Britse prins George en zusje Charlotte genieten van intense finale op Wimbledon

Prins George en prinses Charlotte, de twee oudste kinderen van de Britse prins William en prinses Catherine, hebben zondag duidelijk genoten van de mannenfinale op het tennistoernooi van Wimbledon. De twee zaten tussen hun ouders in op de tribune en beleefden de spannende finale tussen Carlos Alcaraz en Novak Djokovic intens mee, zo was te zien op de beelden.

George (9) en Charlotte (8) klapten en juichten bij verdiende punten en sloegen soms hun handen voor hun gezicht bij een misser. Ook was te zien hoe de prinses uit spanning met gekruiste vingers zat toe te kijken.

Voor Charlotte was het de eerste keer dat ze met haar ouders mee mocht, George was vorig jaar al van de partij. Ook broertje prins Louis had er graag bij willen zijn, zo vertrouwde Catherine Ella Ottaway, die het jongerenprogramma op Wimbledon leidt, voorafgaand aan de finale toe. ,,Hij was verdrietig dat hij vandaag niet mee mocht”, zei de prinses.

Volledig scherm Prinses Charlotte en prins George © ANP / EPA

Ballenjongen

Net als zijn oudere broer en zus is Louis ook al een tennisfan. Tegen een van de ballenjongens zei Catherine dat Louis al oefent om ook ballenjongen te worden.

Catherine is sinds 2016 beschermvrouwe van de All England Lawn Tennis and Croquet Club, die het toernooi op Wimbledon organiseert. In die hoedanigheid mocht ze zondag na afloop van de finale de beker uitreiken aan winnaar Carlos Alcaraz. Zaterdag verdeelde ze ook de prijzen na afloop van de vrouwenfinale.

Volledig scherm Prinses Charlotte en prins George © ANP / EPA

