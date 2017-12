Britse prinses onder vuur door 'racistische' broche

De krant Daily Mail toonde een foto waarop duidelijk te zien is dat ze de broche draagt. De beelden en juwelen van blackamoor zijn omstreden, omdat ze worden geassocieerd met uitbuiting van zwarten. Veel van de werken beelden mensen met een donkere huidskleur uit als ondergeschikten van blanken. De term blackamoor wordt in de Engelse taal ook gebruikt als men over uitbuiting van zwarten spreekt.

De prinses, wier echte naam Marie Christine von Reibnitz is, is getrouwd met Prins Michael, de neef van koningin Elizabeth. Door haar afkomst uit de lagere Duitse adel moet ze officieel met Prinses Michael van Kent aangesproken worden.

Ontkenning

Ze kwam al eerder in opspraak vanwege racistische uitlatingen. In 2004 riep ze bij een ruzie over vermeende geluidsoverlast tegen een groep zwarte gasten van een restaurant in New York om 'terug te keren naar de koloniën'. Ze ontkende toen racistisch te zijn. ,,De aantijgingen voelen als een dolksteek in mijn hart. Ik houd van Afrika en ik houd van de mensen daar.''