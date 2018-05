Britse Queen maakt titels Harry en Meghan bekend

Huwelijksdag

Het huwelijk zal vandaag worden voltorkken in de St George's Chapel in Windsor. Harry's broer prins William is getuige. De huwelijksplechtigheid in de kapel begint om 13.00 uur Nederlandse tijd. Na een uur verlaat het kersverse echtpaar de kerk voor een rijtoer van 2 kilometer door Windsor. Daarna volgt nog een receptie. Vanavond volgt het bruiloftsfeest in het nabijgelegen Frogmore House.



De verwachting is dat ongeveer 100.000 mensen naar het plaatsje afreizen voor het sprookjeshuwelijk. De plechtigheden worden in binnen- en buitenland ook live op televisie uitgezonden. In de Verenigde Staten is het huwelijk zelfs in bioscopen te zien.



Alles rond het Britse koninklijke huwelijk zal te volgen zijn in ons liveblog.