Britse royals genieten van kerstlunch in Buckingham Palace

Het toegestroomde publiek kon alle royals zien aankomen bij het paleis. Zo werden prins William en Catherine gespot in een Range Rover met op de achterbank hun kinderen George en Charlotte. Ook prins Harry en Meghan Markle kwamen samen aan in een auto. Voor Meghan is het de tweede keer dat ze bij de jaarlijkse lunch aanwezig is. Bij de poorten werden verder onder anderen prins Charles, prins Philip en prinses Beatrice gezien.