Britse royals verschijnen bij première James Bond: 007 in gesprek met prins Charles

Daniel Craig, die voor de laatste keer in de huid van James Bond kroop, sprak gehuld in roze suède smoking uitgebreid met prins Charles. Kate verscheen in een sprankelde gouden cape-jurk met lovertjes van Jenny Packman en maakte dit af met gouden oorbellen. Camilla koos voor een lichtblauwe jurk van chiffon met korset en zilveren borduursels van Bruce Oldfield.



Dat Charles goed kon opschieten met 007 had ongetwijfeld ook te maken met zijn outfitkeuze. Hij ging net als William voor de bekende zwarte smoking waarin de geheim agent ook regelmatig gehuld is in de filmreeks.



Naast de castleden maakten de royals ook kennis met scenarioschrijvers Phoebe Waller-Bridge, Neal Purvis en Robert Wade, en meervoudig Grammy-winnares Billie Eilish en haar muzikale broer Finneas O’Connell, die meeschreef aan de nieuw Bondsong.



No Time To Die is de 25e film in de James Bond-filmreeks. Fans van Bond hebben lang op de film moeten wachten; vanwege corona én een opgestapte regisseur is de film bijna 2 jaar later te zien dan de bedoeling was.