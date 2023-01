Britse schrijver Fay Weldon op 91-jarige leeftijd overleden

Weldon was uiterst productief en schreef onder meer voor televisie, radio en toneel. Ze bracht meer dan dertig romans uit met vaak een feministische inslag. The Fat Woman’s Joke was haar eerste boek en verscheen in 1967. In 1978 haalde ze de shortlist voor de Booker Prize met haar roman Praxis.

Haar belangrijkste boek was ongetwijfeld The Lives and Loves of a She-Devil uit 1983. Deze werd twee keer verfilmd. Één keer als tv-serie en later ook als speelfilm met Meryl Streep. Het boek dat in Nederland de titel Leven en liefdes van een duivelin kreeg, gaat over een vrouw die haar leven omgooit en wraak neemt op haar overspelige echtgenoot.

In 2001 werd Weldon benoemd tot Commandeur in de Orde van het Britse Rijk vanwege haar bijdrage aan de Britse literatuur.

