‘Britt Dekker is zo nep, ik word er een beetje moe van’

Daarnaast wordt de rol van de verschillende presentatoren besproken. Eva Jinek en Jeroen Pauw waren vertrouwd sterk en Rob Kemps een mooi lichtpuntje. Britt Dekker pakte een negatieve bijrol door weer een opmerking te maken die er zogenaamd per ongeluk uitfloepte. Toevallig iets over Sywert van Lienden wat heel Nederland al weken roept. Makkelijk scoren en nep, zo luidt het oordeel.



Verder komt de finale van Wie is de Mol? ter sprake. Wat vindt het panel van mol Everon Jackson Hooi? Ook wordt de succesvolle avondshow van Arjen Lubach besproken en hoe zit het nou met dat verhaal dat VI Vandaag naar de vooravond zou gaan?



Ook bespreekt het panel de nieuwe survivalshow Million Dollar Island. Over bandjes die geld waard zijn en mensen die in beesten veranderen voor datzelfde geld. Maar ook het natte shirt van presentator Dennis van der Geest passeert de revue. In het radiohoekje wordt de hereniging van Mattie en Wietze besproken en hoe de oude koning van de middag (Ruud de Wild) het stokje overgaf aan de nieuwe koning (Domien Verschuuren).



Daarnaast een toegift over Hazes in de basis. En hoe zit het met de contracten bij de Alleskunner VIPS?