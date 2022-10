Brooklyn Beckham barst in tranen uit door ‘One Chip Challenge’

AD Media podcast ‘Ik kijk liever naar Johnny de Mol dan naar Khalid Kasem’

Het mediapanel is incompleet, want mediajournalist Dennis Jansen doet verslag van de belangrijkste televisiebeurs in Cannes. (Luisteraars die de vorige aflevering tot het einde hebben geluisterd, kunnen hier ook iets anders uit opmaken, maar dat is puur insinuatie.)

18 oktober