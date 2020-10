Bruce Willis keert terug als Die Hard-personage in reclame voor auto-accu's

Veel Die Hard-liefhebbers genoten desondanks toch van de twee minuten durende commercial, die niet veel later uitkwam. Die is namelijk helemaal gemaakt in de stijl van de films, alleen zit McClane nu niet achter criminelen aan, maar is hij op zoek naar een nieuwe accu. Daarbij kruipt hij onder meer door een luchtkoker, een duidelijke knipoog naar de filmreeks.

Willis maakte tussen 1988 en 2013 vijf Die Hard-films, die samen wereldwijd zo'n 1,4 miljard dollar (1,2 miljard euro) in het laatje brachten. Een geplande zesde film werd in 2019 afgeblazen. Wel gaan er al langer geruchten dat Disney overweegt een televisieserie te maken over John McClane, waarschijnlijk in de vorm van een prequel over zijn jongere jaren.