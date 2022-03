Bruce Willis stopt met acteren na afasie-diagnose

‘Dit is een erg moeilijke tijd voor onze familie en we zijn zo dankbaar voor jullie voortdurende liefde, medeleven en steun. We doorstaan dit als een sterke familie en wilden zijn fans erbij betrekken, omdat we weten hoeveel hij voor jullie betekent, en jullie voor hem.’ De verklaring is ondertekend door zijn vrouw Emma, zijn ex-vrouw Demi Moore en zijn vijf kinderen.

Willis, een van de grootste filmsterren van de afgelopen decennia, speelde sinds het begin van zijn carrière in de jaren 70 in tientallen films. Een van zijn bekendste rollen is die van John McClane in de Die hard-reeks. Hij was ook te zien in onder meer The fifth element, Armageddon en The sixth sense. Voor zijn rol in de serie Moonlighting (1985-1989) won hij onder meer een Emmy en een Golden Globe.