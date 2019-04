Bruce Willis vraagt 29,5 miljoen euro voor landgoed op Caribisch eilandje

Gert Verhulst stopt met Samson en Gert

14:42 De Belgische acteur/presentator Gert Verhulst (51) stopt met zijn rol als Gert in de kinderserie Samson en Gert. Dat heeft de Vlaming zelf bekendgemaakt. Of er een opvolger komt voor zijn personage, laat Studio 100 (waarvan Verhulst de baas is) in het midden. Ze benadrukken wel dat de hond Samson blijft bestaan.