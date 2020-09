Bruid Sylvie en haar Niclas breken liefdeswandeling af nadat ze door paparazzi worden belaagd

Akwasi ontvangt FunX Award voor strijd tegen racisme

17 september Akwasi heeft gisteren tijdens de uitreiking van de FunX Awards de Power Award in de wacht gesleept. Volgens de radiozender is de rapper, die dit jaar onder vuur kwam te liggen na omstreden zwartepiet-uitspraken, een held en een boegbeeld in de strijd tegen ongelijkheid in Nederland.