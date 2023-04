Bruisende Toni Collette tilt aartsluie komedie Mafia Mamma naar een íets hoger niveau

met foto Gold­band-zan­ger Karel Gerlach toont sixpack op cover mannenblad, vriendin Maan smult

Zanger Karel Gerlach (29) van de populaire groep Goldband siert deze maand de cover van het tijdschrift Men’s Health. Na een periode van intensief trainen toont hij het resultaat, en dan met name de spieren in zijn bovenlijf. Gerlachs vriendin Maan de Steenwinkel is in haar nopjes.