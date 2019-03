Brutale Danicio kruipt bij Milou in bed: Je hebt een heerlijk lichaam

Nog wat aangeslagen van het kampvuur arriveerden de dames en heren vanavond in de villa. De verleiders en verleidster stonden al klaar om hun favorieten te troosten, maar daar hadden de bezette vrouwen en mannen absoluut geen zin in. Ze zonderden zich af om de beelden, die ze zojuist hadden gezien, te laten bezinken. Daar speelde verleider Gaetan slim op in, toen Demi kort daarna aangaf zich nogal ‘kut’ te voelen. ,,Ze lijkt gewoon op mij", gaf ze onzeker toe aan de verleider. Gaetan reageerde: ,,Niet zeggen: ze lijkt op mij. Je bent uniek zoals je bent.”



Milou deed ondertussen haar beklag bij Laura. ,,Als Heikki dat doet, hé", doelend op zijn klik met Ayleen. ,,Als Heikki daarmee vreemdgaat, dan sla ik hem echt helemaal total loss", dreigde ze. In het andere resort zocht Heikki, hoe kon het ook anders, bevestiging bij Ayleen. Hij vertelde over de beelden die hij had gezien en dat hij had gehoopt dat Milou meer van zich af zou bijten. ,,Dat is niet leuk om te zien", deed Ayleen er nog een schepje bovenop.



Toch was er, ondanks de - voor sommige - tegenvallende beelden, nog ruimte voor een feestje. Waar Heikki en Sidney hun zorgen voor de rest van de avond even bivakkeerden, dropen Morgan en Roger alsnog af. De twee heren waren naar eigen zeggen moe en wilden op tijd naar bed.