Buckingham Palace bomvol wereldleiders

William is vanwege een reis naar Koeweit en Oman afwezig. Zijn vrouw Catherine is er daarentegen wel bij: zij werd voorafgaand aan de ontmoeting al bij het paleis gespot, gekleed in een groene jurk. Ook prins Edward, prinses Anne, de hertog en hertogin van Gloucester en prinses Alexandra zijn aanwezig, zo is te zien op foto's van het evenement.

Harry en Meghan zijn afwezig: zij nemen zes weken vrijaf om rustig tijd te kunnen doorbrengen met hun familie. Ook de in opspraak geraakte prins Andrew is er niet bij. Hij legde zijn publieke taken neer na alle ophef rond zijn vriendschap met de controversiële Amerikaanse zakenman Jeffrey Epstein en het interview dat Andrew daarover gaf. Overigens is het niet bekend of Andrew er wel bij was geweest zonder alle ophef en als hij zijn taken niet had neergelegd.