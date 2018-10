Buitenlandse BTS-fans spreken schande van gedrag ARMY Nederland

Nadat de deuren van de poptempel vanavond waren opengegaan en de fans zich een weg naar binnen hadden geworsteld, leek het buitenterrein wel een populaire sluikstortplaats. Het lag bezaaid met plastic tassen, al dan niet met inhoud, etensresten, achtergelaten slaapmatjes en wat al niet meer, zo is te zien op foto's op sociale media.



De internationale ARMY (de afkorting staat voor Adorable Representative MC for Youth) reageert woedend op Twitter onder de hashtag #BTSinAmsterdam.



'Dit is niet OK. Wij smeken jullie om alsjeblieft jullie verantwoordelijkheid te nemen en de rotzooi op te ruimen. Afgezien van het feit dat jullie fans zijn, is het nooit OK om afval achter te laten onder welke omstandigheden dan ook. Ruim alsjeblieft op. Dit is hoogst teleurstellend', klinkt het op de officiële Twitter-account van het ‘LYWTxARMY’ Project (de BTS Wereldtournee) aan het adres van de Nederlandse ARMY.



'Uhm ik wil niet brutaal zijn maar wtf is er aan de hand met sommige Army's in Amsterdam? Hebben jullie dan geen manieren of respect? Ruim die rotzooi op en stop met het zo respectloos te zijn tegenover de autoriteiten. Denk eens hoe teleurgesteld BTS zou zijn als ze zagen hoe jullie je gedragen', schrijft een Zuid-Koreaanse fan.