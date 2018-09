Burenruzie loopt uit de hand: 'Jij bent rijp voor het Pieter Baan Centrum'

Gerard Ekdom: Geef het nieuwe Serious Request wat tijd

20:37 Het Glazen Huis is niet meer. Voor 3FM Serious Request: De Lifeline komen de radiomakers, in tegenstelling tot eerdere edities, naar de luisteraar toe. Het AD sprak onder meer met Gerard Ekdom en radiodeskundige Evert Bronkhorst over de nieuwe weg die 3FM inslaat. ,,Dit kan best het begin zijn van iets moois."