Buurt is helemaal klaar met rouwprullaria bij huis George Michael

Inwoners van de Londense wijk Highgate Village hebben de noodklok geluid over de enorme puinhoop rond het huis van de op 25 december vorig jaar overleden superster George Michael (53). Na zijn overlijden door hartfalen veranderde het park bij de woning in een bedevaartsplek waar treurende fans tot op de dag van vandaag herinneringen aan hun idool achterlaten in struiken en bomen.

De buurt is er zo langzamerhand helemaal klaar mee, meldt de Britse tabloid Daily Mirror. Doorsneebewoners van de chique wijk zouden geen problemen hebben met de eindeloze reeks herdenkingsspulletjes zoals foto's, brieven, plastic bloemen en knuffels. Vooral het schatrijke deel van Highgate Village zou bij het gemeentebestuur hebben geklaagd en aangedrongen op maatregelen. ,,Het moet maar eens zijn afgelopen met dat eindeloze rouwen over George Michael in de publieke, anders zo nette ruimte'', aldus een van de bewoners.

Op foto's die Daily Mirror heeft gepubliceerd, is te zien dat de meeste bomen in het park van Highgate zijn tot het laatste tak zijn 'behangen' met George Michael-foto's. Er liggen ook kiekjes op de grond en in de modder. ,,Het is een grote afvalberg die door niemand wordt opgeruimd en alleen maar groeit'', meldt een buurtbewoner. Weer een ander, zo verkondigt de tabloid, vindt alle spulletjes 'prima'. ,,Dit gaat wel weer over.''

Proper

Volgens een anonieme wijkbewoner, die door de krant wordt geciteerd, zou George Michael er flink van hebben gebaald als iets soortgelijks bij zijn woning was gebeurd. ,,George was namelijk heel proper. Hij hield zijn huis en tuin netjes bij en regelde elk jaar een grote kerstboom inclusief lichtjes voor de buurt.'' Susan Rose, voorzitter van een organisatie die de openbare ruimte in Highgate beheert, vertelde aan Daily Star dat veel over de rommel bij het huis van de zanger wordt gemopperd. ,,Ik kan me voorstellen dat alle multimiljonairs hier , zoals acteur Jude Law en tv-kok Jamie Oliver, deze troep niet leuk vinden'', weet Rose. ,,Ze zijn niet voor niets in onze keurige buurt gaan wonen.''

Rose heeft inmiddels een verzoek gericht aan het gemeentebestuur om de situatie bij het huis van George Michael te normaliseren. Een antwoord heeft ze nog niet gekregen. ,,Een mooi standbeeld zou wellicht een goed alternatief zijn'', oppert Rose. Of zo'n beeld er ooit komt is de grote vraag. Een fan van de zanger begon dit jaar een petitie om handtekeningen te verzamelen voor de komst van een bronzen beeltenis. Duizenden fans hebben die petitie al getekend, maar de nabestaanden van de ster willen vooralsnog geen beeld. De fan heeft zijn actie daarom gestaakt. ,,Ik ga de familie niet pushen als ze zoiets echt niet willen.''

Hartfalen

George Michael stierf overigens niet in het huis in Highgate Village maar in zijn landhuis in Oxfordshire in de buurt van Londen. Hij overleed aan hartspierproblemen en leververvetting, aldus Darren Salter, de lijkschouwer die zijn lichaam onderzocht. De partner van George, de 43-jarige Fadi Fawaz, vond de zanger op eerste kerstdag levenloos in zijn landhuis.

George Michael, geboren als Georgios Kyriacos Panayiotou, worstelde al geruime tijd met zijn gezondheid nadat hij een paar jaar geleden met een ernstige longontsteking in het ziekenhuis lag. ,,Ik ben door het oog van de naald gekropen'', zei hij daar later over. De zanger gebruikte soms ook softdrugs, maar na zijn overlijden werden geen verdovende middelen in zijn bloed aangetroffen.