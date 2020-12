BZV-Bastiaan zet punt achter relatie met Milou: ‘Ik had m'n leventje zo op willen geven’

poll/quiz Niet op tv, maar Home Alone wel best bekeken kerstfilm op Pathé Thuis

25 december Sinds afgelopen jaar is Home Alone niet langer met kerst op tv te zien. Om toch de kersttraditie te kunnen voortzetten wijken veel mensen uit naar streamingsdiensten. De klassieker Home Alone is de afgelopen dagen de best bekeken kerstfilm op streamingdienst Pathé Thuis geweest. Ook het tweede deel, Home Alone 2: Lost in New York, staat in de top 3 van best bekeken kersttitels.