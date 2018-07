BzV-boer Olke vindt na drama nieuw liefdesgeluk bij Texaanse Hilda

Ondanks de tegenspoed keken Olke en Karen destijds positief naar de toekomst. Een maand na de uitzending kwam de onheilstijding dat Karen op 47-jarige leeftijd overleden was. ,,Ongelooflijk hoeveel mensen iets van zich hebben laten horen'', zegt Olke, nog altijd onder de indruk van de vele steunbetuigingen. ,,Ik heb wel meer dan honderd kaarten gekregen en heb ook alle berichten gelezen die mensen op Facebook hebben achtergelaten. Echt hartverwarmend, ik wil iedereen daarvoor bedanken.''



Olke en Karen kregen overigens geen relatie tijdens de uitzendingen van Boer zoekt Vrouw Internationaal. Olke had in eerste instantie Karens brief opzijgelegd en probeerde het met drie andere logees: Alberdien, Harriet en Sandra. Toen het met hen niet bleek te werken, herlas Olke de brief van Karen, moeder van een zoon en een dochter. Met haar werd hij zo gelukkig dat hij haar een huwelijksaanzoek deed waarop ze ja zei.



,,We waren zo blij voor Olke dat Karen in zijn leven kwam'', zei presentatrice Yvon Jaspers toen Karen net overleden was. ,,Ze was warm en liefdevol. Karen was precies wat Olke zocht in een vrouw, hij bloeide helemaal op.''