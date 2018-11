BZV de Musical, goed idee of niet? Kenners beoordelen ideeën

Bij Stage Entertainment komen elk jaar tientallen ideeën binnen. ,,Via brieven, mails, echt van alles, maar wat is een goed idee?”, stelt Albert Verlinde, directeur van de Nederlandse tak van het internationale entertainmentbedrijf, onder meer verantwoordelijk voor de succesvolle musicals The Lion King, The Bodyguard en Was getekend, Annie M.G. Schmidt. ,,Als we dát zouden weten, scoorden we allemaal alleen maar hits”, zegt Cornelissen, die samen met Ruud de Graaf (64) een producentenduo vormt en nu Evita op de planken brengt. ,,Dat is weliswaar door ons in een nieuw jasje gestoken maar toch vaker in de theaters geweest. Het publiek wil het zien.”