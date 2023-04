Cabaretduo Lebbis & Jansen na 17 jaar weer samen op tournee

Amerikaan­se versie De verraders komt naar Videoland, Nederland­se ‘Bachelor’ doet mee

De van oorsprong Nederlandse autocoureur Arie Luyendyk jr. is volgende maand bij Videoland te zien in The traitors, de Amerikaanse versie van tv-hit De verraders. Anders dan in de Nederlandse en Britse versie van het programma strijden in de Amerikaanse reeks zowel bekende als onbekende Amerikanen om te prijzenpot. De verraders is een van oorsprong Nederlands format.