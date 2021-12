Cabaretier Hans Sibbel maakt acteerdebuut in zwarte komedie

Anna Drijver had dwangneuro­ses: ‘Ik dacht dat iedereen van wie ik hield dood zou gaan’

Actrice Anna Drijver had tijdens een slechte periode in haar leven last van heftige dwangneuroses. Dat vertelde ze gisteravond aan Özcan Akyol in de laatste aflevering van Sterren op het Doek. Emotioneel zegt ze dat ze alleen nog maar bezig was met de dag doorkomen. ,,Ik had helemaal geen energie meer.’’

12 december