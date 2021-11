Cabaretier Javier Guzman neemt vrijdag alvast oudejaarsconference op

Britse royals hekelen BBC in statement na documentai­re met anonieme bronnen

De belangrijkste leden van het Britse koningshuis hebben in de documentaire van de BBC over prinsen William en Harry gereageerd op de werkwijze van veel Britse media. In een gezamenlijke verklaring van Buckingham Palace, Clarence House en Kensington Palace stellen de royals vrije pers belangrijk te vinden, maar dat het jammer is dat nieuws van anonieme bronnen vaak als feit wordt gepresenteerd. De documentaire werd maandagavond uitgezonden.

23 november