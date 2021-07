Camila Cabello reageert op blackface-beschuldigingen

Bij het optreden van het nummer Don’t Go Yet in de populaire Amerikaanse talkshow werd de stijl van de jaren 80 nagemaakt, en de dansers moesten op typetjes uit die tijd lijken, zo legde Cabello uit in een tweet. ‘Het idee was om iedereen in de video eruit te laten zien als een over de top 80's-figuur, dus daar moet ook een witte gast met een vreselijke oranje spraytan tussen zitten.’

Ze vertelt dat ze juist haar best heeft gedaan om een multiculturele groep dansers te laten zien. ‘Het moest er niet uitzien alsof iedereen in de video latino was. Er zitten witte mensen in, Afro-Amerikanen, latino’s, et cetera. Dus het was helemaal niet de bedoeling om deze danser latino te laten lijken. Want dat zijn heel veel mensen in de groep niet.’ Bij blackface wordt een wit persoon donker gegrimeerd om zo te lijken op iemand met een andere etniciteit en wordt vaak als pijnlijk ervaren.