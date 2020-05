Camila Cabello veilt bijrol in nieuwe clip voor goed doel

742.000 kijkers zien hoe ‘verduitste’ Sylvie Meis moeite heeft met Nederland­se taal

9:04 Sylvie Meis keerde gisteravond voor even terug op de Nederlandse televisie als hoofdgast in het tv-programma Hoge Bomen. Daarin werd ze bezongen en ondervraagd door Jeroen van der Boom. Dat de presentatrice, die de afgelopen jaren voornamelijk naam maakte in grote Duitse shows, een tijdje weg is geweest uit Nederland, was te merken. Regelmatig moest ze zoeken naar Nederlandse woorden.