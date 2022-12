‘Met pijn in ons hart moeten we melden dat het licht in ons leven, onze lieve, zorgzame en mooie dochter Megha, ineens en onverwachts is overleden in de vroege uren van 24 november’, leest een verklaring op het Instagram-account van Thakur.

Haar ouders melden niet wat de oorzaak van haar overlijden is. ‘Megha was een zelfverzekerde en zelfstandige jonge vrouw’, vervolgen ze in het bericht. ‘Ze zal ontzettend worden gemist. Ze was gek op haar fans en zou gewild hebben dat jullie over haar overlijden horen. We vragen om jullie gebeden voor Megha. Jullie gedachten en gebeden zullen bij haar zijn tijdens de rest van haar reis.’

De in India geboren Megha deelde eind 2019 haar eerste video op de filmpjesapp en verzamelde sindsdien 931.000 volgers. Haar video’s scoorden meestal enkele honderdduizenden views, met uitschieters die miljoenen keren werden bekeken. In totaal kregen ze 31,9 miljoen likes. Onder haar filmpjes staan ook veel Nederlandstalige reacties.



Veel van Megha’s video’s stonden in het teken van bodypositivity. Onder haar recente berichten regent het reacties van geschokte en bedroefde fans die haar daarom een inspiratiebron noemen. Thakur kreeg zelf al met bodyshaming te maken toen ze pas 6 jaar oud was, nota bene van haar eigen tantes, vertelde ze dit jaar. Ze hoorde altijd dat ze zichzelf moest bedekken als er ooms in de buurt waren; vorig jaar was ze dat zat en ging ze voor het eerst in een bikini naar het strand.



Megha probeerde zichzelf ‘een paar jaar geleden’ van het leven te beroven, zei ze eerder. Inmiddels voelde ze zich beter. ,,Nu post ik om anderen te inspireren om zelfvertrouwen te hebben en van zichzelf te houden en heb ik een heel leger aan mooie vrouwen dat me steunt’’, zei ze. Thakur deed het dit jaar rustig aan om aan haar mentale en lichamelijke gezondheid te werken. Ze had last van ernstige angsten en kreeg daardoor een hartaanval, zei ze afgelopen juli.

Thakur werd afgelopen dinsdag begraven. ‘Ik zal altijd opkijken naar deze vrouw’, leest een van de vele reacties op TikTok. ‘Ze was een rolmodel en een inspiratie.’

Praten over gedachten aan zelfdoding kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

