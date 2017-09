Carice en Guy Pearce samen te zien in thriller Domino

Interview Judi Dench (82): Van stilzitten stompt een mens af

10:00 Opnieuw vertolkt Judi Dench koningin Victoria in een speelfilm. Na Mrs. Brown (1997) speelt zij de Britse vorstin nu in Victoria & Abdul, over haar omstreden vriendschap met een Indiase bediende. ,,Ik ben ervan overtuigd dat zij hierdoor langer heeft geleefd.’’