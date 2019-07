Carice is trots op zichzelf en Gordon toont zijn buikje

Ali B is het nieuwe slachtof­fer in The Roast van Comedy Central

12:55 The Roast-boegbeeld Peter Pannekoek mag zich klaar gaan maken voor een boel grappen over Ali B. De rapper uit Almere is namelijk de volgende kandidaat in het Comedy Central-programma The Roast. Hij mag daarbij aansluiten in het rijtje Gordon, Giel Beelen en Johnny de Mol. Wie er plaatsneemt in het panel wordt na de zomer bekendgemaakt.