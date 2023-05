Carice van Houten aangehouden, meerdere BN'ers aanwezig bij actie op A12

Schrijfster Simone van der Vlugt doet ook volop verslag van het protest in Den Haag op Instagram. ,,Het is een mooie dag om te gaan picknicken, maar dat gaan we niet doen’’, vertelde ze vanochtend. ,,Van alle kanten komen hier nu mensen aan en we zijn allemaal aan het verzamelen om om straks met z’n allen de A12 op te gaan.’’ Even later filmt Van der Vlugt dat ook zij al snel een nat pak heeft gehaald door de waterwerpers. ,,Ik kreeg de volle laag, ik had toch even mijn regenpak mee moeten nemen. Ik ben nu even uit de brandzone, maar achter me gaat het nog steeds vrolijk door.’’ Enkele momenten later krijgt ze een poncho aangeboden en duikt ze toch weer de menigte in.