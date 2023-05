Carice van Houten weer thuis na aanhouding bij klimaatprotest, meerdere BN'ers bij actie op A12

updateDe demonstratie van Extinction Rebellion (XR) op de A12 in Den Haag heeft zaterdag ook enkele bekende Nederlanders aangetrokken. Onder meer actrice Carice van Houten en acteur Sieger Sloot werden aangehouden door de politie en afgevoerd per bus.

Maar Van Houten is inmiddels weer thuis, laat haar agent weten aan het ANP. De woordvoerder van Van Houten wil niet laten weten of de actrice een van de veertig mensen is die vervolgd worden na het protest op de A12. In totaal werden 1580 klimaatactivisten aangehouden.

Op Instagram was zaterdagmiddag te zien hoe Van Houten tussen de menigte in Den Haag stond en al snel doorweekt raakte door de waterwerpers. Ze was daar met onder andere actrice Anniek Pheifer, zangeres Lakshmi en schrijfster Maartje Wortel, die foto’s van de groep deelde op sociale media. Ook zangeres MEROL, actrice Anne-Marie Jung en zangeres Ricky Koole deelden foto’s en video’s van de actie en de waterwerpers op Instagram.

Sieger Sloot ging met een groep van zo’n dertig mensen weer op de weg zitten, vlak nadat die door de politie was leeggemaakt. Daarop werden de demonstranten meegenomen, zo meldde een verslaggever van het ANP ter plaatse. Eerder had Sloot een gebiedsverbod voor de A12 gekregen, maar dat werd een paar dagen geleden opgeheven. Door dat gebiedsverbod mochten vijf klimaatactivisten, onder wie Sloot, niet op de Utrechtsebaan komen, het begin van de A12 in Den Haag.

Schrijfster Simone van der Vlugt deed ook volop verslag van het protest in Den Haag op Instagram. ,,Het is een mooie dag om te gaan picknicken, maar dat gaan we niet doen’’, vertelde ze vanochtend. ,,Van alle kanten komen hier nu mensen aan en we zijn allemaal aan het verzamelen om om straks met z’n allen de A12 op te gaan.’’

Even later filmt Van der Vlugt dat ook zij al snel een nat pak heeft gehaald door de waterwerpers. ,,Ik kreeg de volle laag, ik had toch even mijn regenpak mee moeten nemen. Ik ben nu even uit de brandzone, maar achter me gaat het nog steeds vrolijk door.’’ Enkele momenten later krijgt ze een poncho aangeboden en duikt ze toch weer de menigte in.

Verboden

Extinction Rebellion (XR) blokkeerde zaterdag sinds 12.00 uur voor de zevende keer de A12 bij Den Haag. De demonstratie geldt als protest tegen subsidies van de overheid aan de fossiele industrie. Het protest is verboden door de gemeente Den Haag en de politie zette al na ruim een kwartier waterwerpers in. De actiegroep rekende vooraf op zo’n 3000 deelnemers bij de blokkade. In januari en maart deden respectievelijk 1000 en 3000 demonstranten mee aan de blokkade.

