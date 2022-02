Carlo Boszhard doet ook aangifte tegen Yvonne Coldeweijer: ‘Leugens moeten gestopt worden’

Carlo Boszhard heeft vandaag aangifte gedaan van laster tegen Jan Roos, die hem in het YouTubeprogramma Roddelpraat beschuldigde van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook is de presentator van plan aangifte te doen tegen Yvonne Coldeweijer, bekend van haar juicekanaal. ‘Dit kan en mag ik niet over mijn kant laten gaan’, laat Boszhard vandaag weten in zijn Instagram Stories.

Jan Roos verwees in Roddelpraat naar een publicatie van Story van vorige maand, waarin stond dat er geruchten gingen over een bekende tv-presentator die wangedrag zou hebben vertoond. Het werd nooit duidelijk om wie dat ging, maar volgens Roos is het Carlo Boszhard.



De presentator was gisteren niet bereikbaar voor commentaar, maar ontkende op Instagram wel de aantijgingen. ‘Verbijsterd ben ik over het gemak waarmee mijn naam te grabbel wordt gegooid en er aannames worden gedaan die totaal niet waar zijn’, aldus Boszhard.

Ook vandaag was Boszhard telefonisch niet bereikbaar. Wel gaf hij vanavond een update in zijn Instagram Stories: ‘Ik heb inmiddels aangifte gedaan tegen Jan Roos en Roddelpraat’, viel er te lezen. Boszhard houdt het bovendien niet bij één aangifte. ‘Hierbij laat ik weten dat ik ook tegen Yvonne Coldeweijer aangifte doe wegens smaad en laster. Het verspreiden van leugens moet gestopt worden. Ik mag en kan dit niet over mijn kant laten gaan’, aldus Boszhard.

Coldeweijer heeft inmiddels vernomen dat Boszhard van plan is aangifte tegen haar te doen. Gisteren beweerde ze onder meer dat het verhaal van Story bleek te kloppen. Hoogstwaarschijnlijk is dat reden voor Boszhard om aangifte tegen haar te doen. ‘In ieder geval kan ik hierbij bevestigen dat Guido den Aantrekker met zijn verhaal in Story wel degelijk Carlo Boszhard heeft bedoeld’, schreef ze.

De blondine deelde vanmiddag in haar eigen app verklaringen van jongens die te maken zouden hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag van Boszhard. Coldeweijer zelf lijkt overigens niet bepaald onder de indruk van de aangifte die Boszhard tegen haar wil doen, zo blijkt uit haar reactie op Instagram. Ze stelt dat de verhalen over hem nog steeds ‘binnenstromen’. ‘Dus het lijkt mij sterk dat dit allemaal leugens zijn, Carlo. Doe lekker aangifte, dan gooien we mooi alles op tafel. Heb toch al een humeur vandaag’, aldus Coldeweijer.

In Roddelpraat, een YouTubekanaal met 228.000 abonnees, bespreken Jan Roos en Dennis Schouten allerlei roddels over BN’ers. In de uitzending van gisteren was ook Yvonne Coldeweijer te gast, bekend van haar juicekanaal. Roos noemt de aangifte van Carlo een ‘kansloze zaak’.

,,Ik heb in Roddelpraat gezegd dat het verhaal in de Story, dat er een RTL-presentator is met grijpgrage handjes, over Carlo Boszhard gaat. Ik beschuldig hem zelf van niks”, aldus Roos gisteren tegenover ANP. Hij zegt zijn informatie ‘via bronnen’ te hebben vernomen. ,,Of het zo is, laat ik in het midden. Een kansloze zaak dus voor hem.”

