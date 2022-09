Carlo Boszhard wil deur van De TV Kantine weer openen

Carlo Boszhard speelt met de gedachte om een nieuwe aflevering van De TV Kantine te maken. Dat schrijft de 53-jarige Boszhard in zijn column in Televizier. Toen de presentator zich afvroeg of ‘mensen uitvergroten zoals in De TV Kantine ’ vandaag de dag nog kan, zag hij ineens een nieuwe scène voor zich.

Die nieuwe scène draait om Tim Hofman, die op onderzoek uitgaat. ,,Er ontwikkelde een nieuwe aflevering in mijn hoofd die ik voor mezelf houd, omdat ik hem écht wil maken.” De aflevering gaat over ‘de tv-wereld waarin iedereen over elkaar heen valt’. Boshard wil dat relativeren met een special van De TV Kantine. Eerder werd Hofman al door acteur Valentijn Benard gepersifleerd in het RTL-programma.

In zijn column schrijft Boszhard dat het imiteren van mensen hem zelfs begon te irriteren. “Omdat iedereen het begon te doen”, legt hij uit. ,,Nu we niet meer Deepfaken, Koefnoen-en, en Spijkers met koppen slaan, wil ik de deur van de kantine weer open.”

In De TV Kantine persifleerde Boszhard jarenlang talloze bekende Nederlanders, van Patty Brard tot René Froger en Gordon tot René van der Gijp. In het begin werkte hij vooral samen met Irene Moors. Later waren ook Elise Schaap en Maarten Heijmans vaak in het programma te zien. Het programma won in 2010 een Gouden Televizier-Ring.

