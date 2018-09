Caro Emerald: Ik excelleer niet in de rol van BN’er

Even zweeft de vork van Caro Emerald in het luchtledige. De hap noedelsalade gaat terug naar het bord, tegelijkertijd schieten haar wenkbrauwen omhoog. ,,Of ik de Ziggo Dome kan uitverkopen? Nu? Nee, dat lukt echt niet, hoor. In het verleden had het makkelijk gekund.’’



Het is geen constatering die Caroline van der Leeuw (37) slapeloze nachten bezorgt. Integendeel, bezweert de zangeres op een lommerrijk terras nabij de Jordaan, waar ze opgroeide. ,,Sinds mijn doorbraak, zo rond 2010, zat ik in een trein die maar doordenderde. Ik merkte dat die trein ook kan stoppen. Eigenlijk vind ik dat heel prettig.’’



Het is de eerste dag van haar vakantie. Ze zit goed in haar vel, is mede door gezond eten en veel trainen flink afgevallen. Het afgelopen weekend trad ze nog op bij een festival in Bretagne. Vrijdag heen, zondag terug. In een bus met vijftien man, zeven bandleden en de crew. Met in de touringcar - die dient als hotel - een keukentje, twee loungeruimten en bedden. ,,Drie boven elkaar, een soort grafkisten. Je moet er tegen kunnen.’’



Ooit, voordat ze moeder werd van twee dochters (4 en 1), dacht ze dat toeren flink aanpoten was. ,,Maar dat is het helemaal niet. Bandleden met kinderen beschouwden zo’n rondreis als vakantie. Ik begreep er niks van. Tot ik moeder werd. Want dát is pas hard werken.’’



Kijk je als moeder anders naar het leven?

,,Er is één groot ding veranderd: vroeger draaide alles om mij, in mijn muzikantenleven al helemaal. Daar word je ook wel een beetje raar van, al probeerde ik - en de mensen om mij heen - dat te relativeren. En dan ineens ruim je poep en kots op en huilen kinderen op momenten dat het jou helemaal niet uitkomt. Dan moet je je overgeven aan het leven en leer je dat het bestaan helemaal niet om jou draait. Ik houd van muziek maken, maar zangeres is zo’n egocentrisch beroep, zo eendimensionaal. Ook dat hele BN’erschap, het is allemaal zo ...”