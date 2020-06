Carole Baskin krijgt tijgerpark van aartsvijand Joe Exotic toegewezen

De uitspraak is een onderdeel van een eerdere claim. De organisatie van Baskin, Big Cat Rescue, had Joe Exotic in 2013 al aangeklaagd voor inbreuk op haar handelsmerk. Joe Exotic had logo’s en beelden gebruikt die sterk leken op die van Big Cat Rescue. De rechter bepaalde toen dat Joe Exotic bijna 1 miljoen dollar moest betalen. Dat geld is echter nooit bij Baskin aangekomen.



Joe Exotic had in 2011 namelijk de eigendomsrechten van het park overgedragen aan zijn moeder. Op die manier wilde hij zijn bezittingen uit het bereik van schuldeisers houden als hij de juridische strijd met Big Cat Rescue zou verliezen. Big Cat Rescue klaagde in 2016 de moeder van Joe Exotic aan en claimde dat de overdracht frauduleus was. De rechtbank achtte dat nu bewezen en kende daarom de eigendomsrechten van het park in Oklahoma toe aan Big Cat Rescue.



Het park gaat overigens niet direct van Joe naar Carole. Momenteel is het nog in bezit van Jeff Lowe, die ook in de Tiger King-serie te zien is. De huidige eigenaar krijgt van de rechter 120 dagen de tijd om het terrein te verlaten en alle dieren weg te halen. Joe zit zelf momenteel nog een gevangenisstraf van 22 jaar uit omdat hij schuldig werd bevonden aan het plannen van een moord op zijn rivale Carole Baskin en het ombrengen van tijgerwelpjes.