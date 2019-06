Caroline Tensen verbaasd: Wist niet dat Dionne DNA Onbekend overneemt

Als Caroline Tensen door deze site wordt gebeld voor een reactie over DNA Onbekend, excuseert ze zich meteen. Door omstandigheden heeft ze niet veel tijd om te reageren. Maar als ze hoort dat Dionne Stax haar programma overneemt bij AvroTros, antwoordt ze met enige verbazing. ,,Het is dat jij mij dit nu vertelt. Ik wist van niks.” Een verdere reactie heeft Tensen niet. ,,Ik ga zo eerst even met de producent bellen.”

Verklonken

Die producent laat daarop weten op het punt te staan Tensen te bellen. ,, DNA Onbekend is zo verklonken met Caroline Tensen dat het denkbaar zou zijn geweest dat het met haar mee naar RTL zou gaan”, legt Taco Zimmerman van productiehuis Tuvalu uit. ,,De AvroTros en de publieke omroep vinden het programma echter dusdanig belangrijk dat dit niet gaat gebeuren.” Hij wijst op tv-rechter Frank Visser. ,,Die stapte over naar SBS 6, maar toen wilde de publieke omroep ook graag De Rijdende Rechter houden. Dat programma ging dus verder met een andere rechter. Zo gaat dat nu ook met DNA Onbekend. De ene keer werkt dat, de andere keer niet.”

Tensen stapte in november vorig jaar over van AvroTros naar RTL 4. Voor die zender presenteert ze op dit moment Één tegen 100, later dit jaar keert ook het programma Het Spijt me terug. Vandaag werd bekend dat Dionne Stax na vijftien jaar overstapt van de NOS naar de AvroTros. Naast DNA Onbekend gaat ze ook in de middag een radioprogramma met Toine van Peperstraten presenteren op NPO Radio 1.