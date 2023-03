Cashen! Acteur Ryan Reynolds sluit lucratieve deal van 1,26 miljard euro met T-Mobile

Acteur Ryan Reynolds heeft een behoorlijk lucratieve deal gesloten. T-Mobile neemt Ka’ena Corporation over voor een bedrag dat kan oplopen tot 1,35 miljard dollar (1,26 miljard euro). Reynolds is mede-eigenaar van Mint Mobile, dat onder Ka’ena Corporation valt.

,,We zijn erg blij dat T-Mobile een agressief lastminutebod van mijn moeder Tammy Reynolds heeft overtroffen, omdat we geloven dat de uitmuntendheid van hun 5G-netwerk een betere strategische match zal bieden dan de iets bovengemiddelde mahjongvaardigheden van mijn moeder”, grapt Reynolds in een verklaring. De acteur verscheen ook in een video met Mike Sievert, de topman van T-Mobile, om het nieuws aan te kondigen.

Lees ook Vierde kindje onderweg voor sterrenkoppel Blake Lively en Ryan Reynolds

Reynolds bezit een onbekend, maar ‘significant’ aandeel in Mint Mobile. De acteur zal volgens persbureau Bloomberg nog steeds in reclames voor het bedrijf blijven verschijnen, zei medeoprichter David Glickman in een interview.

De Canadese acteur, onder meer bekend van zijn rol als Deadpool, geldt als een succesvol ondernemer. Hij was eerder eigenaar van Aviation Gin, dat in 2020 voor 610 miljoen dollar werd overgenomen door drankenconcern Diageo. Ook is Reynolds mede-eigenaar van de Welshe voetbalclub Wrexham AFC.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: