Cast Game of Thrones noemt petitie respectloos

De cast van Game of Thrones begrijpt totaal niet waarom fans een ander einde willen. Acteurs van de hitserie balen dan ook van de petitie die een kijker is gestart om het laatste achtste seizoen, waarvan zondag de ontknoping werd uitgezonden, opnieuw op te nemen .

‘Respectloos’, zegt Sophie Turner, die de rol van Sansa Stark vertolkt, in The New York Times. ,,Het is respectloos tegenover de crew, de schrijvers en de makers die zich tien jaar uit de naad hebben gewerkt en elf maanden hebben gewerkt aan het laatste seizoen. Ze hebben zo'n vijftig nachtopnamen gemaakt. Zoveel mensen hebben zo ontzettend hard gewerkt en dat mensen dat dan teniet doen door te zeggen dat het niet is geworden wat ze hadden willen zien, is gewoon heel respectloos.’’

Volledig scherm © Getty Images for Louis Vuitton

Isaac Hempstead Wright, oftewel Brandon Stark, kan maar moeilijk geloven dat al bijna anderhalf miljoen fans de petitie hebben ondertekend. ,,Het is belachelijk dat mensen serieus denken dat ze een ander einde kunnen eisen alleen maar omdat ze het simpelweg niet leuk vinden. Ik heb het met mijn domme hoofd persoonlijk opgevat, wat ik natuurlijk niet had moeten doen.’’ Zelf is Isaac namelijk wel te spreken over de laatste reeks. ,,Ik vind het een geweldig einde.’’

Volledig scherm © AFP

Oprotten

Kit Harington trekt zich minder aan van de kritiek. ,,Ik wil niet onaardig zijn tegen critici, maar welke criticus dan ook die er een halfuur aan besteedt om iets negatiefs schrijven over dit seizoen kan wat mij betreft oprotten’’, zei de acteur, die Jon Snow speelt, eerder in Esquire.